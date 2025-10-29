Mercedes-Benz Vans celebra 130 anni di innovazione nel trasporto commerciale, unendo tradizione e tecnologia con una visione chiara: reinventare ancora una volta il concetto di van professionale. L’occasione è duplice, un tributo al passato e un’anticipazione del futuro, con la presentazione del van per le consegne più antico al mondo, accanto all’attuale eSprinter, simbolo della nuova mobilità elettrica del marchio.

“THE BOuLDER”: anteprima del futuro Sprinter

Per sottolineare la continuità di questa evoluzione, Mercedes-Benz ha svelato “THE BOuLDER”, una maestosa scultura che unisce arte e tecnologia anticipando le forme del nuovo Sprinter. Lunga 6,5 metri, alta 2,75 e larga 2,5, è ricavata da un unico blocco materico e racchiude la filosofia del marchio: solidità, affidabilità e versatilità. Il suo design scolpito prefigura l’estetica della prossima generazione di van, sviluppata attorno alle reali esigenze dei professionisti.

Alla base di questa nuova era c’è MB.OS, l’ecosistema digitale di Mercedes-Benz che garantirà aggiornamenti over-the-air e la piena integrazione di applicazioni di terze parti, rendendo i futuri veicoli commerciali più connessi, efficienti e aggiornabili nel tempo.

Thomas Klein, Responsabile di Mercedes-Benz Vans, sottolinea come l’azienda resti fedele al suo DNA: “ Da quasi 130 anni mettiamo esperienza e competenza al servizio dei nostri clienti. Le loro esigenze e il loro vantaggio sono la nostra priorità assoluta. Innovazione e qualità sono le fondamenta dei nostri van premium”.

Secondo Klein, la prossima generazione di Sprinter ridefinirà ancora una volta il segmento, grazie a propulsori evoluti, sistemi digitali intelligenti e una connettività pensata su misura per il lavoro quotidiano. Un equilibrio perfetto tra efficienza, tecnologia e valore aggiunto, che conferma Mercedes-Benz come punto di riferimento assoluto nel mondo dei veicoli commerciali leggeri.