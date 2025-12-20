circle x black
Mercedes-Benz VLE: il nuovo MPV elettrico debutta a Stoccarda nel 2026
20 dicembre 2025 | 07.23
Redazione Adnkronos
Il 10 marzo 2026 segnerà un passaggio chiave nella strategia di elettrificazione Mercedes-Benz a Stoccarda, città simbolo della nascita dell’automobile, debutterà in anteprima mondiale la nuova Mercedes-Benz VLE full electric. Un modello destinato a inaugurare una fase completamente nuova nel mondo dei VAN della Stella, sia per impostazione tecnica sia per posizionamento sul mercato.

La VLE sarà infatti il primo veicolo Mercedes-Benz sviluppato sulla nuova piattaforma modulare dedicata ai VAN elettrici, una base progettata per accompagnare l’evoluzione futura della gamma a zero emissioni. Non si tratta solo di un cambio tecnologico, ma di un vero ripensamento del concetto di mobilità premium applicato ai veicoli multifunzionali.

Mercedes-Benz VLE: comfort da limousine e versatilità da MPV

La nuova Mercedes-Benz VLE elettrica nasce con l’obiettivo di unire due mondi solo apparentemente lontani: il comfort raffinato e la qualità di marcia tipici di una limousine Mercedes-Benz, e la flessibilità operativa propria di un MPV moderno. Un equilibrio studiato per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più eterogenea.

L’abitacolo potrà ospitare fino a otto passeggeri, offrendo soluzioni intelligenti per la gestione dello spazio e configurazioni pensate per adattarsi a utilizzi molto diversi tra loro. Dalle famiglie numerose ai professionisti del trasporto premium, la VLE promette un ambiente modulabile, accogliente e tecnologicamente avanzato, in linea con i più recenti standard del marchio.

La futura gamma VLE sarà infatti articolata su più declinazioni: dai veicoli pensati per la mobilità quotidiana e il tempo libero, fino a versioni dedicate al servizio shuttle di alto livello, dove comfort, silenziosità di marcia e immagine premium rappresentano elementi centrali.

