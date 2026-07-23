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Mercedes-Maybach GLS: il SUV di lusso diventa ancora più esclusivo

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Mercedes-Maybach GLS: il SUV di lusso diventa ancora più esclusivo
23 luglio 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mercedes-Maybach rinnova la GLS, il SUV che rappresenta il vertice della propria offerta, introducendo un aggiornamento che interessa design, comfort, tecnologia e dinamica di guida. Il restyling rafforza ulteriormente il carattere esclusivo del modello attraverso dettagli stilistici inediti, materiali ancora più ricercati e una dotazione tecnologica di ultima generazione. Gli ordini in Europa apriranno entro la fine di luglio 2026.

Il frontale si distingue per la nuova griglia specifica Maybach con cornice illuminata e, per la prima volta, dalla scritta MAYBACH retroilluminata. Debuttano inoltre una nuova firma luminosa, dettagli color oro rosa nei fari DIGITAL LIGHT e nuove combinazioni cromatiche, tra cui la raffinata livrea bicolore dark petrol/verde silver. Anche i cerchi da 23 pollici introducono una soluzione inedita: la Stella Mercedes centrale rimane sempre perfettamente verticale grazie a un sistema autolivellante.

Mercedes-Maybach GLS: più lusso, tecnologia e un V8 ancora più raffinato

L'abitacolo evolve con nuove finiture in pelle Maybach Exclusive Nappa, inserti in legno e tessuto, sedili anteriori e posteriori dotati di funzioni massaggio ampliate e un impianto audio Burmester 3D Surround Sound con 15 altoparlanti e potenza di 710 watt. Migliora anche il comfort acustico grazie a nuovi materiali fonoassorbenti e a un sistema di filtrazione dell'aria ancora più evoluto.

La componente digitale ruota attorno al nuovo MB.OS e all'ultima generazione di MBUX, con Superscreen composto da tre display da 12,3 pollici, assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale generativa e aggiornamenti over-the-air. Tra le novità figurano anche la guida assistita urbana punto-punto e un sistema di parcheggio ancora più evoluto.

Sotto il cofano lavora il nuovo V8 biturbo mild hybrid a 48 Volt, capace di sviluppare 450 kW, ai quali si aggiungono 17 kW di boost elettrico, con una coppia massima di 850 Nm. Lo sterzo è stato completamente rivisto per migliorare precisione e agilità, mentre le sospensioni pneumatiche AIRMATIC e il sistema E-ACTIVE BODY CONTROL regolano costantemente l'assetto fino a 1.000 volte al secondo, garantendo un comfort di riferimento anche sulle superfici più impegnative.

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