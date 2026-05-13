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MG rinnova la famiglia MG4

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MG rinnova la famiglia MG4
13 maggio 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

MG Motor amplia e ridefinisce la propria strategia elettrica con il debutto della nuova famiglia MG4 EV e dell’inedita MG4 Urban.

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La nuova MG4 EV mantiene l’impostazione sportiva e tecnologica che ne ha decretato il successo, ma introduce un importante aggiornamento su interni, connettività e sicurezza. L’abitacolo viene completamente ridisegnato secondo il nuovo family feeling del marchio e integra il sistema “ Smart Cabin 2.0” , con touchscreen centrale HD da 12,8 pollici e quadro strumenti digitale da 10,25 pollici.

Sul fronte sicurezza debutta la suite MG Pilot 3.0 con 14 sistemi ADAS di nuova generazione.

La nuova MG4 EV concentra invece l’offerta sulle batterie più capienti da 64 e 77 kWh, con un posizionamento più orientato verso clienti alla ricerca di maggiore sportività.

Due modelli ben distinti MG4 ma molto simili tra loro

Diversa la filosofia della nuova MG4 Urban. Qui il progetto nasce completamente da zero con l’obiettivo di creare una compatta elettrica estremamente efficiente e spaziosa.

Sul piano tecnico che MG4 Urban dispone di una batteria con architettura CTB (Cell-to-Body) e un nuovo motore elettrico “6-in-1” che integra motore, caricatore, centraline, riduttore e convertitore DC-DC in un unico modulo compatto. Un lavoro accompagnato da un’ampia ottimizzazione aerodinamica e meccanica che porta il coefficiente aerodinamico a 0,263 e un’efficienza dichiarata di 7,88 km/kWh.

La gamma MG4 Urban sarà disponibile con batterie LFP da 43 e 54 kWh. La versione d’ingresso promette fino a 325 km di autonomia WLTP combinata e 478 km in ciclo urbano, mentre la variante da 54 kWh arriva fino a 416 km WLTP e oltre 600 km in ambito cittadino.

Ampio il suo bagagliaio che offe una capacità di 577 litri che sale a 1.364 litri abbattendo i sedili posteriori

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MG Motor MG4 MG4 urban
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