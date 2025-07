Dopo un primo semestre da record in Italia con una quota di mercato salita al 3,14% e quasi 30.000 unità consegnate, MG Motor continua a consolidare la sua crescita con due novità strategiche per il mercato europeo: l’introduzione della MG HS Hybrid+ e l’arrivo della nuova MGS5, SUV 100% elettrico di segmento B. Due modelli che incarnano appieno la visione del brand: proporre veicoli accessibili, avanzati e sostenibili.

MG HS Hybrid+: evoluzione tecnologica e raffinatezza da segmento superiore

La nuova HS Hybrid+ nasce su una piattaforma completamente riprogettata, ottimizzata per accogliere sistemi elettrificati e dotata di sospensioni McPherson anteriori e multilink posteriori sviluppate in Europa.

Le dimensioni crescono, con un passo più lungo e proporzioni più dinamiche, mentre il design evolve verso un linguaggio più deciso: frontale scolpito, griglia con inserti cromati, fari LED di serie e fiancate muscolose con cerchi fino a 19".

L’abitacolo è un concentrato di comfort e tecnologia: doppio display da 12,3" ad alta definizione, sistema infotainment con navigazione live, Amazon Music, Apple CarPlay e Android Auto wireless, retrocamera 360°, sedili Zero Gravity con memory foam e finiture in similpelle. Il tunnel centrale integra comandi elettrici e sistema Auto Hold, mentre il volante multifunzione consente la gestione intuitiva di tutte le funzioni di bordo.

Il cuore della HS Hybrid+ è il powertrain GS61H, una sofisticata architettura ibrida che combina un motore turbo benzina 1.5 a ciclo Miller da 143 CV con un motore elettrico da 198 CV e un generatore da 160 CV.

Il sistema, supportato da una batteria raffreddata a liquido da 1,83 kWh, eroga 224 CV complessivi e 340 Nm di coppia, con trasmissione automatica a 2 rapporti e trazione anteriore. Risultato: 0-100 km/h in 7,9 secondi, consumi pari a 5,5 l/100 km e solo 126 g/km di CO2.

La dotazione di sicurezza comprende il pacchetto MG Pilot con 14 sistemi ADAS di serie, tra cui mantenimento attivo di corsia, cruise control adattivo, assistenza in caso di apertura portiera con ostacoli (DOW) e monitoraggio del traffico posteriore (RCTA).

L’allestimento Comfort parte da 31.490€, mentre il Luxury arriva a 34.990€, entrambi coperti da 7 anni di garanzia o 150.000 km.

MGS5: il nuovo SUV compatto elettrico che guarda al futuro

Completamente inedita, la MG S5 EV rappresenta il salto generazionale della gamma 100% elettrica del brand.

Progettata sulla piattaforma modulare MSP a trazione posteriore, la nuova MGS5 adotta il pacco batterie ultra-sottile “One Pack” da 110 mm e introduce una nuova architettura con baricentro ribassato, ripartizione dei pesi 47:53 e sospensioni posteriori a 5 bracci per una guida stabile e coinvolgente.

Le dimensioni parlano chiaro: 4.476 mm di lunghezza, 2.730 mm di passo e 1.441 litri di carico utile con sedili abbattuti.

Lo stile è audace: firma luminosa ispirata alla bandiera a scacchi, gruppi ottici sdoppiati, lightbar posteriore e cerchi aerodinamici da 18" sviluppati in galleria del vento.

Due le varianti di batteria: 49 kWh per 340 km WLTP e 64 kWh per 480 km. I consumi si attestano a 16,6 kWh/100 km e 15,5 kWh/100 km rispettivamente.

Ricarica rapida fino a 120 kW per la 49 kWh e 139 kW per la 64 kWh, AC fino a 11 kW per la versione top. Le prestazioni sono brillanti: 231 CV nella versione superiore con scatto 0-100 km/h in 6,3 secondi.

A bordo, l’esperienza digitale è evoluta: display guidatore da 10", schermo centrale da 12", sistema iSmart con controllo da remoto, climatizzazione pre-attiva, verifica della carica e app integrate come Spotify, TikTok e YouTube.

Esclusiva la funzione MG Pilot Custom, che consente di personalizzare ogni ADAS secondo le preferenze del guidatore.

Il comfort si estende anche alla gestione degli spazi: sedili posteriori abbattibili 60:40, oltre 30 vani portaoggetti, portellone posteriore elettrico e interni pensati per accogliere famiglie, professionisti e nuovi stili di mobilità urbana.

Con HS Hybrid+ e MGS5, MG si conferma protagonista della transizione verso un’automotive più intelligente, efficiente e connessa, combinando tecnologia, design e concretezza in un'offerta dal valore competitivo, adatta alle esigenze di oggi e di domani.