La mobilità elettrica in Italia consolida la propria infrastruttura ad alta potenza. Ewiva, operatore di stazioni di ricarica ultraveloci del Gruppo Enel, chiude il 2025 con 430 nuovi punti di ricarica (PoC) attivati in 105 stazioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggiungendo almeno una nuova attivazione in ogni regione italiana

Il risultato porta la rete complessiva a oltre 1.600 punti di ricarica in circa 450 siti, alimentati al 100% da energia rinnovabile. Si tratta di un’espansione che segna una crescita di quasi il 150% rispetto all’anno precedente, con un incremento del +160% al Nord, oltre +50% al Centro e più +210% al Sud e nelle Isole, a conferma del potenziale di sviluppo delle aree meridionali nella transizione elettrica

Accessibilità e semplificazione dei pagamenti

Nel corso del 2025 l’intera rete è stata abilitata al pagamento tramite POS contactless integrato, utilizzabile con carte di credito, debito e sistemi digitali come Apple Pay e Google Pay. Il sistema si affianca alle card RFID e alle app degli oltre 100 fornitori di servizi interoperabili (MSP), oltre alla funzionalità Plug&Charge.

Accanto all’espansione infrastrutturale, Ewiva ha rafforzato il proprio impegno divulgativo. Con il progetto E-MOBILITY@SCHOOL, lanciato nell’anno scolastico 2024/2025, sono state coinvolte oltre 500 classi e circa 12.500 studenti in tutta Italia, con un percorso formativo dedicato a mobilità elettrica, sostenibilità e innovazione.

Dall’avvio delle attività a fine 2025, la rete Ewiva ha erogato oltre 50 milioni di kWh di energia rinnovabile, consentendo più di 1,5 milioni di sessioni di ricarica e oltre 300 milioni di chilometri percorsi in elettrico.