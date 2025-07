Lanciato nel 2012 da Renault Group per contrastare le disuguaglianze nell’accesso alla mobilità, il programma CareMakers si arricchisce di un nuovo protagonista: Mobilize Duo 45 Neo. Questo veicolo elettrico compatto e 100% riciclabile amplia le opportunità per chi si trova in difficoltà economica o sociale, fornendo uno strumento concreto per facilitare l’inserimento lavorativo e la mobilità quotidiana.

Dotato di un’autonomia fino a 161 km, il Mobilize Duo 45 Neo può essere guidato con patente AM e rappresenta una soluzione efficace per gli spostamenti urbani e periurbani. Il suo ingresso nel programma rafforza l’impegno di Mobilize, Marca di Renault Group dedicata alla nuova mobilità, nel proporre alternative sostenibili e accessibili, anche per chi è escluso dai mezzi di trasporto tradizionali.

Mobilize Duo 45 Neo, mobilità solidale e sostenibile

Il nuovo quadriciclo è offerto in modalità noleggio con riscatto oppure tramite microcredito, senza anticipo. L’accesso facilitato al veicolo e la possibilità di pagamenti dilazionati fino a 61 mesi sono pensati per famiglie a basso reddito e giovani in cerca di autonomia professionale, promuovendo inclusione e responsabilità ambientale.

L’integrazione di Mobilize Duo 45 Neo nella gamma CareMakers rafforza anche le sinergie con Mobilize Financial Services, la società finanziaria captive del Gruppo, già attiva con soluzioni dedicate ai brand Dacia, Renew e ora anche Mobilize. Questa collaborazione permette di offrire pacchetti completi che combinano mobilità elettrica, soluzioni finanziarie su misura e un approccio fortemente orientato al sociale.

Mobilize si posiziona così come attore chiave nella trasformazione verso una mobilità integrata, sostenibile e vantaggiosa per ogni fascia della popolazione. Forte dell’esperienza del Gruppo Renault, oggi attivo in oltre 114 Paesi con quattro Marchi complementari (Renault, Dacia, Alpine e Mobilize), il progetto CareMakers diventa un simbolo tangibile della volontà di costruire una mobilità che unisce, anziché escludere.