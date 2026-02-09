Nuovo tassello strategico nel panorama delle forniture high-performance per la Formula 1. L’azienda svedese specializzata in sistemi di sospensione Öhlins, entrata a far parte del Gruppo Brembo dal 2025, collaborerà con il Cadillac Formula 1 Team fornendo ammortizzatori da competizione per il debutto del team statunitense nel Mondiale.

Dal punto di vista industriale, l’accordo rafforza ulteriormente il ruolo del Gruppo Brembo come piattaforma tecnologica integrata nel motorsport di vertice. Oltre a equipaggiare tutte le undici squadre in griglia con le proprie pinze freno, il gruppo fornisce la maggior parte dei team anche con soluzioni complementari ad alto contenuto ingegneristico, incluse quelle sviluppate da AP Racing e dalla stessa Öhlins.

Nick Chester, Chief Technical Director, Cadillac Formula 1 Team ha dichiarato: "Abbiamo collaborato con Öhlins fin dalle fasi iniziali di progettazione della prima vettura del Team Cadillac di Formula 1®. Le prestazioni e la qualità degli ammortizzatori Öhlins sono eccellenti e non vediamo l’ora di correre e crescere insieme."

Claes Hesling, Auto Racing Director, Öhlins Group ha aggiunto: “È un onore essere stati scelti per fornire gli ammortizzatori della prima vettura del Team Cadillac di Formula 1®. Questa collaborazione ha rappresentato un’importante opportunità per le nostre due realtà, entrambe con una solida tradizione nel Motorsport, di unire le forze e dare ulteriore impulso all’innovazione nel mondo delle competizioni e delle alte prestazioni automobilistiche. Questo momento è il risultato di anni di lavoro e non vediamo l’ora di vedere il Team Cadillac di Formula 1® schierarsi in griglia il prossimo mese.”