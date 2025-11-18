Il debutto del nuovo motore a 5 cilindri MV Agusta segna un passaggio storico per il marchio di Schiranna. Dopo l’apparizione a sorpresa a EICMA 2025, l’inedito propulsore ha catturato l’attenzione del settore per soluzioni tecniche fuori dagli schemi e per l’ambizione dichiarata: creare una piattaforma capace di riscrivere i parametri delle prestazioni nelle future Supersport, Naked e Touring del marchio varesino.

Il progetto, attualmente in sviluppo all’interno del reparto Ricerca & Sviluppo, nasce come unità “quadrata” e modulare, con cilindrate comprese tra 850 e 1150 cc. Una scelta che consente a MV Agusta di esplorare più categorie con un’unica architettura, mantenendo compattezza, equilibrio e un’impronta tecnica fortemente identitaria.

Le prime anticipazioni parlano di oltre 240 CV a più di 16.000 giri/minuto e di una coppia massima che raggiunge i 135 Nm a 8.500 giri/minuto, valori che collocano questo motore ai vertici assoluti della sua categoria.

Il nuovo motore a 5 cilindri MV Agusta

Elemento chiave della piattaforma è l’ordine di accensione a 5 cilindri, studiato per garantire una erogazione di coppia lineare ai bassi regimi e una spinta poderosa agli alti, senza ricorrere alla fasatura variabile. L’esclusivo disegno dell’albero motore, con tre cilindri anteriori e due posteriori in configurazione “a U”, contribuisce a ridurre drasticamente le vibrazioni, ottimizzando fluidità e risposta del propulsore.

Non meno rilevante è il peso complessivo: con meno di 60 chilogrammi, il motore mantiene una compattezza eccezionale, risultando più stretto di un quattro cilindri in linea e più corto di un V4. L’integrazione delle pompe dell’acqua e dell’olio elettriche rappresenta il passo successivo verso una meccanica predisposta all’elettrificazione, migliorando efficienza e gestione termica.

Il primo modello che ospiterà questa nuova architettura arriverà nei prossimi anni e sarà un prodotto inedito nella gamma MV Agusta. Un progetto ad alto tasso tecnologico destinato a ridefinire la filosofia prestazionale del marchio.