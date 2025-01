Nel 2024 i contratti a lungo termine segnano un buon + 33%

Nel 2024 il noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada registra 949.162 contratti, con una crescita del 33,6% rispetto all’anno precedente.

Secondo l’analisi elaborata da UNRAE sulla base dei dati forniti dal MIT, nel corso dell’anno i contratti di NLT di durata superiore a 30 giorni, sono stipulati per il 13,9% con privati, registrando una crescita del 48,0% rispetto al 2023, e per l’86,1% con società , in aumento del 31,5%.

Per quanto riguarda le alimentazioni, si riscontrano preferenze diverse tra le tipologie di utilizzatori. Per le aziende non-automotive il diesel continua a dominare, mentre la scelta preferita dal noleggio a breve termine è il benzina.

Nella scelta invece delle auto BEV, detengono il primato i dealer e i costruttori infine per i PHEV dominano ancora i privati.

Quali sono le Regioni che utilizzano di più il servizio NLT

La Lombardia ha il primato con quasi il 33% del totale nazionale, seguita da Lazio con il 15,8%, Emilia-Romagna con il 7,4% e Piemonte con il 7,3%. Calabria e Molise detengono invece la quota maggiore di contratti verso i privati. Il Trentino-Alto Adige si distingue infine per la quota maggioritaria di contratti con aziende di noleggio a breve termine (59,9%) e di noleggio a lungo termine (15,6%).