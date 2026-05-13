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Newtron porta il retrofit elettrico nel mondo Vespa

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Newtron porta il retrofit elettrico nel mondo Vespa
13 maggio 2026 | 08.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Newtron Group porta il retrofit elettrico nel cuore della mobilità urbana italiana con un progetto dedicato alla conversione delle Vespa termiche in scooter 100% elettrici.

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Il progetto si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la mobilità urbana sostenibile e propone un approccio alternativo all’acquisto di un nuovo veicolo elettrico. L’obiettivo è estendere il ciclo di vita degli scooter già presenti sul mercato attraverso tecnologie avanzate e processi industriali certificati.

Con Vespa Newtron, sostiene Nicola Venuto, Founder e CEO di Newtron, vogliamo dimostrare che la transizione elettrica può passare anche dal riuso intelligente. Non si tratta solo di tecnologia, ma di cultura industriale: preservare ciò che esiste, migliorandolo”.

Newtron trasforma le Vespa in scooter elettrici omologati

Dal punto di vista tecnico, il kit Newtron sostituisce integralmente il motore endotermico con un sistema elettrico composto da motopropulsore, batterie agli ioni di litio, inverter, centralina elettronica e sistemi di gestione e protezione. La configurazione delle batterie da 48 Volt e 100 Ah consente un’autonomia dichiarata di circa 120 km, con tempi di ricarica di circa quattro ore. Le configurazioni disponibili arrivano fino a 11 kW e 14 kW, con velocità autolimitata tra 90 e 110 km/h.

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