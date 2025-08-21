Nissan X-Trail Mild Hybrid e Ariya NISMO: tecnologia, stile e nuove emozioni su strada

Il 2025 di Nissan parte con due modelli che promettono di conquistare pubblici molto diversi, ma uniti dalla voglia di innovazione e carattere. Da un lato arriva il nuovo X-Trail Mild Hybrid, più accessibile e perfetto per chi cerca un SUV familiare con un cuore tecnologico ed efficiente. Dall’altro, ecco la novità più emozionante: Ariya NISMO, l’anima sportiva e raffinata del crossover 100% elettrico, che celebra il 40° anniversario del marchio NISMO.

X-Trail Mild Hybrid: avventura e comfort per tutti i giorni

Il best-seller Nissan si arricchisce di una motorizzazione inedita: un 1.5 benzina Mild Hybrid da 163 CV e 300 Nm, con l’esclusivo rapporto di compressione variabile (da 8:1 a 14:1). Una chicca ingegneristica che consente di scegliere, senza accorgersene, tra più potenza o maggiore efficienza a seconda delle condizioni di guida.

A bordo, sicurezza e comfort si evolvono: frenata automatica d’emergenza più reattiva, avviso sonoro in caso di superamento dei limiti, rilevamento della stanchezza e mantenimento di corsia oltre i 60 km/h.

La tecnologia non manca nemmeno negli interni, con il nuovo display Full TFT da 12,3”, apertura smart con Easy Access, ricarica wireless e sistemi avanzati come il ProPILOT con Navi-Link e lo specchietto retrovisore digitale.

Tre gli allestimenti (Acenta, N-Connecta e Tekna), con prezzi a partire da 31.800 euro, anche in versione 7 posti: un SUV che unisce praticità, avventura e connettività.

Ariya NISMO: quando l’elettrico diventa pura adrenalina

Se X-Trail parla alle famiglie, Ariya NISMO accende i riflettori sul piacere di guida. Basata sulla versione e-4ORCE 87 kWh, la sportiva giapponese raggiunge i 435 CV e 600 Nm di coppia, con uno scatto 0-100 km/h in soli 5 secondi. Il sistema di trazione integrale e-4ORCE, ottimizzato dai tecnici NISMO, garantisce un controllo millimetrico della potenza, regalando un feeling più diretto e sportivo rispetto alla versione standard.

Design e aerodinamica sono stati perfezionati per esprimere aggressività e stile: assetto ribassato, cerchi ENKEI da 20”, diffusore posteriore, deflettori e profili ridisegnati. Risultato? Un coefficiente di portanza ridotto del 40% e un look che non passa inosservato.

Gli interni mescolano lusso e sportività: cuciture rosse, inserti in legno scuro, illuminazione d’atmosfera rossa e sedili sportivi che avvolgono il guidatore. Il tutto in un ambiente che trasmette qualità premium e DNA racing.

Disponibile in esclusiva colorazione NISMO Stealth Grey, Ariya NISMO parte da 53.850 euro.

Con queste novità, Nissan rafforza la sua identità: da un lato la praticità intelligente del nuovo X-Trail Mild Hybrid, dall’altro l’adrenalina elettrica di Ariya NISMO. Due crossover diversi, ma accomunati da tecnologia, attenzione al design e voglia di emozionare.

Il 2025 della casa giapponese è appena iniziato, ma la direzione è chiara: guidare il futuro, senza rinunciare al piacere del presente.