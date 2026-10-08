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Nuova BMW iX4: fino a 828 km di autonomia e 612 CV per il SUV coupé elettrico

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Nuova BMW iX4: fino a 828 km di autonomia e 612 CV per il SUV coupé elettrico
08 ottobre 2026 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

BMW amplia la famiglia Neue Klasse con la nuova BMW iX4, SUV coupé completamente elettrico che combina una carrozzeria sportiva con le tecnologie di sesta generazione del marchio. Il lancio commerciale è previsto per marzo 2027, inizialmente con due motorizzazioni, alle quali si aggiungerà la versione M Performance.

Il design della nuova BMW iX4 introduce una silhouette caratterizzata da tetto discendente, passo lungo e sbalzi contenuti. Il frontale riprende il nuovo linguaggio stilistico BMW, con doppio rene e gruppi ottici integrati in un unico elemento grafico. Di serie il pacchetto M Sport, con cerchi da 20 pollici e impianto frenante dedicato.

BMW iX4: tre versioni e ricarica fino a 400 kW

La gamma comprende la BMW iX4 40 xDrive, con due motori elettrici, 374 CV e 520 Nm. Accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e offre fino a 638 km di autonomia.

La BMW iX4 50 xDrive sviluppa invece 469 CV e 645 Nm, raggiunge i 100 km/h in 4,9 secondi e utilizza una batteria da 108,7 kWh netti. L'autonomia dichiarata arriva a 828 km WLTP.

Al vertice si colloca la BMW iX4 M60 xDrive, ordinabile da gennaio 2027, con 612 CV, 875 Nm e uno 0-100 km/h in 3,9 secondi. La velocità massima raggiunge 240 km/h.

La tecnologia eDrive Gen6 introduce l'architettura a 800 Volt e consente una ricarica rapida fino a 400 kW. Sulla iX4 50 xDrive bastano dieci minuti, in condizioni ideali, per recuperare fino a 387 km di autonomia.

Nell'abitacolo debutta il sistema BMW Panoramic iDrive, con display centrale da 17,9 pollici e Operating System X. La gestione della dinamica è affidata al computer Heart of Joy, mentre il Motorway Assistant permette la guida senza mani sul volante fino a 130 km/h nei Paesi e sulle strade abilitate.

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