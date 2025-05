BMW alza l’asticella nel segmento delle compatte ad alte prestazioni con la nuova M2 CS. Questo modello esclusivo, prodotto in serie limitata, si posiziona al vertice della gamma M2 grazie a un pacchetto tecnico pensato per entusiasmare i puristi della guida.

Realizzata nello stabilimento di San Luis Potosí in Messico, la nuova BMW M2 CS debutterà in Italia alla fine dell’estate 2025 con un prezzo di listino di 116.000 euro.

Al cuore del progetto troviamo il sei cilindri in linea da 3,0 litri con tecnologia M TwinPower Turbo, capace di erogare 530 CV e 650 Nm.

Nuova BMW M2 CS: prestazioni e dotazione

Il cambio sportivo M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic, abbinato alla trazione posteriore, garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e una velocità massima di 302 km/h. Il suono dell’impianto di scarico specifico M, con terminali neri e valvole attive, accompagna ogni variazione di regime con una nota inconfondibile.

Il peso ridotto di circa 30 kg rispetto alla M2 standard è frutto dell’utilizzo esteso di materiali compositi rinforzati con fibra di carbonio. Cofano, tetto, splitter, diffusore e portellone sono realizzati in CFRP (fibra di carbonio), mentre i cerchi forgiati M completano il pacchetto di alleggerimento.

Internamente, la sportività si traduce in elementi esclusivi come i sedili M Carbon riscaldati, il volante in Alcantara e la consolle centrale in fibra di carbonio. Il BMW Operating System 8.5, con doppio display curvo e head-up display, garantisce un’interfaccia digitale intuitiva e reattiva, anche tramite comandi vocali.

Il telaio adattivo M, l’assetto ribassato, i freni M Compound e i controlli elettronici ottimizzati trasformano ogni curva in un banco di prova per le doti dinamiche della vettura.

La nuova BMW M2 CS è una sintesi perfetta tra prestazioni da pista e raffinatezza ingegneristica, destinata a diventare un riferimento tra le compatte sportive di nuova generazione.