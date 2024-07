Dacia Spring è il primo modello totalmente elettrico della Marchio del Gruppo Renault.

Commercializzata in oltre 140.000 esemplari, la Dacia Spring si rinnova radicalmente.

Ciò che ha reso la vettura vincente sui mercati internazionali è il rapporto qualità-prezzo, elemento che da sempre caratterizza il brand e che incoraggia i clienti a passare alle auto completamente elettriche in modo accessibile.

Dacia Spring è la vettura perfetta per chi desidera una mobilità a zero emissioni. La sua efficienza energetica e l’impatto ambientale hanno contribuito alle 5 stelle da parte dell’organizzazione europea Green NCAP.

Nuova Dacia Spring si presenta con un design totalmente rinnovato

David Durand, Direttore del design Dacia, ha commentato: "Spring abbraccia il nuovo linguaggio stilistico del marchio, perché rappresenta la famiglia Dacia. Le abbiamo dato un design serio e sicuro. Basandosi sul successo della generazione precedente, la nuovissima Spring afferma con sicurezza la propria identità."

Identità evidente nelle due strisce nere incorniciate dall'iconica firma luminosa full LED a forma di Y.

Le decalcomanie decorano i paraurti nell’allestimento Extreme, mentre i cerchi da 15 pollici aggiungono un senso di robustezza.

La nuova Spring viene offerta con nuove tinte carrozzeria, tra le quali la Brick Red e Beige Safari.

La suite ADAS è stata potenziata ed ora include:

• la frenata automatica di emergenza con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e motocicli

• riconoscimento dei segnali stradali con avviso di velocità

• assistenza al parcheggio

• segnale di arresto di emergenza

• avviso di cambio corsia

• assistenza al mantenimento della corsia

• avviso di attenzione del conducente

• eCall, chiamata di emergenza.

Nuova Dacia Spring: fino a 65 cavalli

La prima ha una potenza di 45 CV per una accelerazione nel classico 0-100 km/h di poco inferiore ai 20 secondi, la seconda più potente, si avvale di una potenza massima di 65 CV, per unno 0 – 100 km/h in 14 secondi.

Entrambe le motorizzazioni raggiungono una velocità di 125 km/h. Le unità elettriche sono supportate da una batteria da 26,8 kWh per una autonomia, nel ciclo WLTP, di oltre 220 km.