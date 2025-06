Toyota rinnova la sua city car più audace: la nuova Aygo X Hybrid segna un’evoluzione decisa nel segmento A, introducendo per la prima volta la tecnologia full hybrid tra i modelli più compatti della gamma.

La nuova Toyota Aygo X si presenta come la non plug-in più pulita in Europa.

Nuova Aygo X Hybrid: spazio e autonomia

Realizzata su piattaforma GA-B, la nuova Aygo X mantiene dimensioni compatte ma migliora la dinamica grazie alla batteria in posizione ribassata e alla rigidità strutturale. Il nuovo sistema full hybrid, condiviso con Yaris, garantisce una potenza complessiva di 116 CV (anziché i precedenti 72), accelerando da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi.

I due moduli batteria sono ora posizionati longitudinalmente sotto i sedili posteriori, mentre la batteria ausiliaria è stata integrata nel pianale, senza sacrificare lo spazio per i bagagli (231 litri).

Grazie alle nuove soluzioni di insonorizzazione e all’adozione del freno di stazionamento elettrico, l’abitacolo risulta più confortevole. Il nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici, i comandi touch del climatizzatore e le due porte USB-C di serie enfatizzano l’approccio tecnologico e funzionale. Nei modelli top di gamma si aggiungono ricarica wireless, chiave digitale e sistema per la purificazione dell’aria.

A livello di sicurezza, Aygo X Hybrid offre di serie Toyota Safety Sense con funzioni aggiornabili via OTA: Pre-Collision System, Lane Trace Assist, Road Sign Assist e nuovi supporti alla guida proattiva ed emergenza.

La versione GR SPORT, ispirata al motorsport, introduce sospensioni dedicate, una risposta più precisa dello sterzo e una livrea esclusiva Mustard bicolore con cofano nero.

La nuova Aygo X Hybrid sarà disponibile in Europa da fine 2025.