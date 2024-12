Nuovo codice della strada

L’Osservatorio “Non chiudere gli Occhi” di Skuola.net e Autostrade per l’Italia fa il punto della situazione intervistando 2.124 giovani tra i 16 ed i 25 anni.

Il risultato della ricerca è che tra le nuove generazioni spopolano la distrazione, soprattutto dovuta allo smartphone, accompagnata da alta velocità e guida in stati alterati, da sostanze o da eccessiva stanchezza.

Ad ammetterlo sono stati proprio i diretti interessati dove l’educazione stradale rappresenta uno dei cardini della famosa ora di Educazione Civica, soprattutto alla luce delle nuove linee guida di recente approvazione.

La radice di questi comportamenti risiede più nella sottovalutazione del rischio che nel dolo consapevole

La scarsa consapevolezza arriva anche a normalizzare la distrazione, infatti ben 1 su 5 usa lo smartphone spesso e volentieri senza vivavoce o device di interfaccia guidatore come l’infotainment della propria vettura. Solo la metà esatta del campione intervistato afferma di non utilizzare mai lo smartphone in maniera scorretta (il 49%) e di non averlo mai impiegato per realizzare contenuti social mentre era alla guida.

Purtroppo non sono gli unici aspetti dell’indagine, la quota di chi guida a velocità eccessiva aumenta di molto tra i giovani toccando il 39%.

A tale proposito Autostrade per l’Italia offre anche quest’anno agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado un pacchetto “chiavi in mano” di attività sull’educazione stradale, inclusa anche la possibilità di far cimentare i propri studenti con un contest creativo o di poter incontrare a scuola esperti e testimonial.