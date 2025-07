Omoda & Jaecoo festeggia primo anno in Italia con ingresso in Unrae

Omoda & Jaecoo, marchio di punta del gruppo cinese Chery, annuncia l’ingresso nell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae), che - dopo altre recenti adesioni - incrementa ulteriormente la presenza tra i propri Associati di importanti brand asiatici.

Omoda & Jaecoo - che in meno di due anni dal lancio ha raggiunto il traguardo di oltre 410.000 veicoli venduti globalmente -peraltro proprio oggi festeggia il suo primo anno di attività in Italia, mercato sul quale può già vantare più di 7mila veicoli immatricolati, 1.297 nel solo mese di giugno con una quota che sfiora l’1% in un contesto di mercato in flessione del 17,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. A trainare i risultati di giugno è stata in particolare la gamma Super Hybrid che ha rappresentato il 44% delle immatricolazioni. I modelli Omoda 9 e Jaecoo 7 Super Hybrid si sono distinti per efficienza, prestazioni e autonomia estesa, confermandosi elementi chiave della proposta a basso impatto ambientale di Omoda & Jaecoo. Jaecoo 7 è risultata a giugno l’auto più venduta nel segmento C-Suvplug-in tra i privati.

“L’ingresso in Unrae rappresenta un momento importante per la nostra azienda e lo sviluppo futuro del nostro business – spiega Kevin Cheng, CEO di Omoda & Jaecoo Automotive Italy –. Questa scelta rispecchia la nostra missione che è quella di arrivare in Europa per l’Europa, instaurando una serie di relazioni forti e durature con i nostri dealer e il tessuto industriale italiano”. “L’adesione di Omoda & Jaecoo – dichiara il Presidente di Unrae Roberto Pietrantonio – conferma la capacità dell'associazione di attrarre i brand più promettenti del panorama internazionale, con una visione moderna della mobilità improntata all’innovazione tecnologica. La scelta di associarsi a UNRAE testimonia la fiducia riposta nei nostri servizi e nella nostra capacità di supportare efficacemente le aziende automobilistiche, offrendo rappresentanza qualificata e competenze specialistiche di elevato livello.”