Opel si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva con l'ingresso ufficiale nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. Il primo passo sarà la presentazione della livrea definitiva della Opel GSE 27FE, monoposto elettrica GEN4 che verrà svelata il 12 ottobre al Salone dell'Automobile di Parigi 2026.

La Opel GSE 27FE rappresenta il debutto del costruttore tedesco nella competizione riservata alle monoposto elettriche. A guidarla saranno Mitch Evans e Théo Pourchaire, mentre Sophia Flörsch ricoprirà il ruolo di pilota collaudatrice e di sviluppo.

Il progetto rafforza il legame tra il motorsport e la gamma GSE, destinata a rappresentare l'identità sportiva dei modelli elettrici Opel.

Opel GSE 27FE, una livrea tra tradizione e futuro

La nuova veste grafica è stata sviluppata dal centro Global Brand Design di Russelsheim e combina tre colori: nero, argento e giallo. Una scelta che richiama le storiche livree Opel Motorsport, reinterpretandole attraverso un linguaggio contemporaneo.

Il giallo GSE domina le superfici in carbonio a vista, mentre una fascia argentata attraversa longitudinalmente la carrozzeria. Completano il progetto le Lightspeed Stripes, elementi grafici pixelati che richiamano velocità, flussi energetici e tecnologie digitali.

L'impostazione stilistica prosegue il percorso avviato con Opel Mokka GSE Rally, sottolineando la continuità tra competizioni e vetture stradali.

A Parigi sarà esposta anche la nuova Opel Corsa GSE, già ordinabile, a conferma dell'importanza attribuita alle prestazioni elettriche nella strategia del marchio.

Dopo la presentazione, il team proseguirà la preparazione con i test ufficiali di novembre sul circuito spagnolo di Jarama.

Il debutto agonistico è previsto il 18 e 19 dicembre 2026 a Jeddah, in Arabia Saudita, con una doppia gara inaugurale.

La prima stagione Opel comprenderà 21 gare distribuite in 13 città e quattro continenti. Tra gli appuntamenti più significativi figura la tappa di Berlino, prevista per l'8 e 9 maggio 2027, davanti al pubblico di casa.