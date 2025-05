Dal 5 all’8 giugno 2025, Pagani Automobili sarà tra i protagonisti del Motor Valley Fest, la celebrazione annuale dell’eccellenza motoristica emiliana. Un’occasione per immergersi nel mondo del marchio, dove arte, tecnica e passione si fondono in ogni creazione. Due capolavori saranno in esposizione: l’Utopia Roadster, visibile a Modena per tutta la durata dell’evento, e la rarissima Huayra Codalunga, esposta a Formigine il 7 e l’8 giugno. Durante il festival, Horacio Pagani e il suo team parteciperanno a conferenze e incontri per condividere idee, visioni e valori che animano l’azienda.

Pagani Utopia Roadster e Huayra Codalunga protagoniste assolute

In piazza Roma a Modena, i visitatori potranno ammirare l’Utopia Roadster, una hypercar che incarna l’essenza del piacere di guida a cielo aperto.

Evoluzione della versione coupé, ne mantiene la leggerezza e la sofisticazione meccanica, abbinandole all’eleganza di un design pensato per l’esperienza en plein air. Il tetto è in fibra di carbonio.

Ne saranno realizzati solo 130 esemplari, tutti unici e realizzati a mano.

Sabato 7 e domenica 8 giugno, la scena si sposta a piazza Calcagnini a Formigine con la Huayra Codalunga, icona di rarità e maestria artigianale, realizzata in appena cinque unità.

Nata nel reparto Grandi Complicazioni, sfoggia forme ispirate alle vetture da corsa anni Sessanta, verniciature opache e tonalità raffinate.

Gli interni esaltano la tradizione manifatturiera con materiali selezionati e lavorazioni personalizzate.

Infine, durante l’intero festival sarà possibile visitare l’Horacio Pagani Museo e l’Atelier Pagani, con percorsi guidati su prenotazione per scoprire da vicino l’artigianato e la tecnologia che danno vita alle hypercar modenesi.