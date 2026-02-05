circle x black
Partnership Mg-Ayvens Italia per il noleggio a lungo termine

05 febbraio 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
MG Motor annuncia di avere stipulato con Ayvens, uno dei brand leader nel settore della mobilità sostenibile, una partnership strategica dedicata al noleggio a lungo termine. Secondo l’accordo, Ayvens Italia gestirà il contratto di noleggio, fornendo la sua expertise, dalla valutazione del credito sino ai servizi post-vendita mentre i clienti potranno stipulare il contratto negli MG Store (oltre 60 partner commerciali del brand automobilistico, che conta attualmente 140 punti vendita sul territorio nazionale) e godere di pacchetti di noleggio full-service pensati per le diverse esigenze di mobilità e con soluzioni in linea con il proprio stile di mobilità. L’offerta, si rivolge ai clienti privati e alle aziende e prevede la personalizzazione del pacchetto di servizi sulle reali esigenze del cliente.

“Questa alleanza strategica rappresenta un'opportunità fondamentale per arricchire la nostra offerta sul mercato italiano, mettendo a disposizione dei nostri clienti veicoli innovativi e sostenibili grazie ad un partner di eccellenza. Con MG Motor, vogliamo rispondere a un mercato in evoluzione, fornendo ai nostri comuni clienti servizi flessibili e di qualità”, ha commentato Antonio Stanisci, Commercial Director Ayvens Italia.

Per Andrea Bartolomeo – Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy "questa nuova partnership è molto importante per MG e rappresenta un passo decisivo in un mercato in cui la quota di noleggio rappresenta ormai il 30%. Con un player di livello come Ayvens possiamo offrire alla nostra rete commerciale il supporto professionale di cui hanno bisogno per eccellere anche in questa soluzione.”.

Tag
noleggio a lungo termine mobilità sostenibile partnership strategica
