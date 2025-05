Per JLR utile da 2,5 mld sterline grazie a boom Defender, grande attesa per Range Rover Electric

Nonostante le incertezze del mercato e la fase di trasformazione del marchio Jaguar, il gruppo Jaguar Land Rover Automotive ha chiuso l'intero anno fiscale al 31 marzo scorso con un utile di 2,5 miliardi di sterline, il profitto più alto in un decennio. Un risultato sostenuto anche dal risultato netto prima delle imposte di 875 milioni di sterline per il quarto trimestre, il decimo trimestre in utile consecutivo di JLR. L’Ebit è stato del 10,7% per il quarto trimestre e dell'8,5% per l'intero esercizio. Il gruppo segnala come JLR mantiene la sua tendenza di performance costante: i ricavi del trimestre sono stati di 7,7 miliardi di sterline, in calo dell'1,7% rispetto al quarto trimestre dell'esercizio 2024 e in aumento del 3,2% rispetto al trimestre precedente mentre i ricavi dell'intero anno, di 29,0 miliardi di sterline, sono rimasti invariati. Il fatturato per il quarto trimestre è stato di 7,7 miliardi di sterline, in calo dell'1,7% su base annua.

Sul fronte prodotto, spicca il dato delle vendite di Defender che hanno raggiunto un nuovo record nell'anno fiscale con 115.404 unità (+0,7%) su base annua. Il gruppo segnala come il programma di sviluppo di Range Rover Electric continua, con test invernali ad Arjeplog, in Svezia, mentre la sua lista d'attesa supera quota 61.000 unità e le nuove linee di produzione sono state testate con successo a Solihull, in vista appunto della produzione della Range Rover Electric.

Sempre sul fronte elettrificazione le vendite retail globali dei modelli plug-in JLR nell'esercizio 2025 sono aumentate del 21,7% su base annua, con il brand Range Rover in crescita del 38,2%. Il gruppo segnala poi come la collaborazione con il partner China JV Chery, nata per creare un portafoglio di modelli elettrici basato sul brand Freelander "procede bene e integra l'attività esistente di JLR in Cina".

Commentando la performance il ceo Adrian Mardell sottolinea come il gruppo "ha chiuso l'anno con forti profitti annuali e trimestrali, tra cui il decimo trimestre redditizio consecutivo e l’obiettivo di debito netto pari a zero. Questa performance forte e coerente, l'impegno delle nostre persone, dei partner e dei clienti e l'appeal dei nostri marchi di lusso sosterranno la nostra risposta alle attuali sfide economiche globali, incluso il contesto commerciale mondiale in evoluzione.”