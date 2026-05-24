Piaggio Beverly compie 25 anni e celebra questo importante traguardo con una serie speciale dedicata. Il nuovo Piaggio Beverly 25th Anniversary rende omaggio a uno degli scooter più apprezzati del mercato europeo, capace di superare quota mezzo milione di esemplari venduti in oltre cinquanta Paesi.

Lanciato nel 2001, Beverly ha rivoluzionato il segmento grazie a una formula che unisce agilità urbana, comfort da granturismo e comportamento dinamico vicino a quello di una moto. Oggi questa filosofia viene reinterpretata attraverso un allestimento esclusivo che richiama il design delle prime versioni, aggiungendo però lo stile sportivo dell’attuale generazione.

La nuova colorazione Grigio 25th Anniversary, con finitura opaca metallizzata, è impreziosita da dettagli oro e grafiche dedicate che percorrono l’intera carrozzeria. Tornano inoltre elementi iconici come il cupolino fumé, già protagonista sul primo Beverly. Cerchi nero lucido con inserti oro, sella dedicata con doppie cuciture e targhetta celebrativa completano un look elegante ma grintoso.

Piaggio Beverly: motori 310 e 400

Il nuovo Piaggio Beverly 25th Anniversary sarà disponibile nelle varianti 310 e 400. La versione 310 monta un monocilindrico da 27,7 CV, progettato per offrire fluidità e brillantezza soprattutto nella guida urbana. Il Beverly 400, invece, raggiunge 35,9 CV e 37,7 Nm di coppia, confermandosi una delle proposte più performanti del segmento scooter crossover.

Piaggio punta così a valorizzare uno dei modelli più rappresentativi della propria storia recente, mantenendo inalterata la combinazione tra comfort, sicurezza e piacere di guida che ha decretato il successo del Beverly fin dal debutto.