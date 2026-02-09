Pietro Meda e’ il nuovo presidente di ACI Milano

L’avvocato Pietro Meda è il nuovo Presidente dell’Automobile Club Milano. L’elezione è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio direttivo dell’Ente, tenutasi nella prima mattinata di venerdì 6 febbraio presso la sede di Corso Venezia 43.

Milanese, Meda ricopriva da anni la carica di Vicepresidente vicario dell’ACM. Succede a Geronimo La Russa, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 3 febbraio a seguito della sua elezione alla presidenza dell’ACI.

“Automobile Club Milano da sempre rappresenta una famiglia che cresce talenti, sostiene la sicurezza, difende i diritti degli automobilisti e guarda al futuro con coraggio, con lo sguardo rivolto all’eccellenza italiana e alla passione che ci unisce. Desidero ringraziare di cuore anche a nome del Consiglio direttivo di AC Milano il Presidente eletto Geronimo La Russa per lo straordinario lavoro svolto, tutti i dipendenti e collaboratori, gli ufficiali di gara e i nostri Soci: questo è solo l’inizio di un nuovo cammino che percorreremo ancora insieme in continuità”, ha detto Pietro Meda, diciottesimo presidente di Automobile Club Milano.