Pietro Meda e' il nuovo presidente di ACI Milano

Pietro Meda e’ il nuovo presidente di ACI Milano
09 febbraio 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
L’avvocato Pietro Meda è il nuovo Presidente dell’Automobile Club Milano. L’elezione è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio direttivo dell’Ente, tenutasi nella prima mattinata di venerdì 6 febbraio presso la sede di Corso Venezia 43.

Milanese, Meda ricopriva da anni la carica di Vicepresidente vicario dell’ACM. Succede a Geronimo La Russa, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 3 febbraio a seguito della sua elezione alla presidenza dell’ACI.

Automobile Club Milano da sempre rappresenta una famiglia che cresce talenti, sostiene la sicurezza, difende i diritti degli automobilisti e guarda al futuro con coraggio, con lo sguardo rivolto all’eccellenza italiana e alla passione che ci unisce. Desidero ringraziare di cuore anche a nome del Consiglio direttivo di AC Milano il Presidente eletto Geronimo La Russa per lo straordinario lavoro svolto, tutti i dipendenti e collaboratori, gli ufficiali di gara e i nostri Soci: questo è solo l’inizio di un nuovo cammino che percorreremo ancora insieme in continuità”, ha detto Pietro Meda, diciottesimo presidente di Automobile Club Milano.

Pietro Meda Presidente dell’Automobile Club Milano. Geronimo La Russa
