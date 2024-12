Al Good Design Award 2024, uno degli eventi più prestigiosi dedicati al design industriale, il concept APD VMOTO firmato Pininfarina ha conquistato il palcoscenico internazionale. Su oltre 1.100 progetti provenienti da 55 Paesi, il maxiscooter elettrico progettato per Vmoto Group si è distinto per il suo design innovativo e l’efficienza aerodinamica.

Pininfarina APD VMOTO: il futuro della mobilità elettrica

Il progetto APD, acronimo di Air Performance Design, rappresenta una visione rivoluzionaria della mobilità sostenibile. Questo maxiscooter 100% elettrico unisce un’estetica futuristica a funzionalità pensate per ottimizzare le prestazioni. L’aerodinamica, curata nei minimi dettagli nella galleria del vento, non è solo un elemento estetico, ma un vero e proprio fattore chiave per migliorare l’efficienza energetica e la durata del pacco batteria.

Grazie alla riduzione dell'attrito con l'aria, APD VMOTO offre:

• Autonomia estesa, grazie al minor consumo di energia.

• Prestazioni ottimali del motore, mantenendo costante la temperatura operativa.

• Innovazione ecologica, con un design che riduce l'impatto ambientale.

Graziano Milone, President of Strategy & Business Development e CMO di Vmoto Group, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il premio ricevuto:

“APD, Air Performance Design, è il nome del nuovo maxiscooter 100% elettrico disegnato da Pininfarina. Questo progetto rappresenta l’inizio di una nuova era per Vmoto, con prodotti caratterizzati da autonomia, comfort e prestazioni senza precedenti. Affidare questo concept a Pininfarina è stata una scelta strategica vincente. La loro esperienza nel design aerodinamico ha reso APD unico, garantendo la massima performance attraverso l’ottimizzazione dei flussi d’aria e un coefficiente aerodinamico (Cx) eccezionale.”

La sinergia tra Vmoto Group e Pininfarina non si limita al design: rappresenta una visione comune per il futuro della mobilità elettrica. Il Good Design Award 2024 non è solo un riconoscimento al progetto APD, ma un'ulteriore conferma del successo di questa collaborazione, destinata a ridefinire gli standard del settore.