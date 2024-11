Polini da anni protagonista nel mondo delle E-Bike, presenta a EICMA 2024, una nuova bici elettrica senza cambio.

Pedalare senza dover cambiare marcia, un plus che offre innegabili vantaggi in termini di comfort e riduzione dello stress, così Polini presenta in occasione di EICMA 2024, una E-Bike dalla guida più intuitiva.

Polini protagonista nelle E-Bike

Più fluida, divertente e soprattutto adatta a tutti, anche ai meno esperti, con la rivoluzionaria E-Bike priva di cambio, gli utenti non dovranno più preoccuparsi di ulteriori costi di manutenzione e assistenza.

La Polini E-Bike è spinta da un motore E-P3+ ed offre ben cinque livelli di assistenza che consentono di affrontare lunghe trasferte con poco sforzo.

Ad EICMA 2024, l’azienda italiana presenta la sua visione di un futuro sempre più green. Nuove soluzioni che non solo offrono una libertà assoluta di spostamento ma assolvono anche a un ruolo principale nella mobilità del futuro.

In occasione della Fiera internazionale dedicata ai cicli e motocicli, Polini presenterà anche le sue ultime novità dedicate ai motori a 2T e a 4T.

Non solo E-BIKE ma anche soluzioni interessanti per ciclomotori, scooter e moto. Polini propone kit motore nuovi e aggiornati, ma anche una gamma accessori, in continua evoluzione.

Una delle poche realtà italiane che continuano a offrire kit di trasformazione per propulsori a 2T e 4T, prodotti realizzati per un impiego stradale dei mezzi e only track, solo pista.