RECARO Automotive inaugura una nuova fase della sua storia industriale, con un rilancio che unisce radici tedesche, visione internazionale e cuore produttivo italiano. Dopo un periodo complesso, il brand riparte con forza grazie al sostegno strategico di Proma Group, azienda italiana da oltre un miliardo di euro di fatturato, specializzata in componenti automotive.

L’accordo siglato nel dicembre 2024 ha segnato un cambio di passo: continuità operativa in Germania, con risorse integrate nella sede di Stoccarda, e avvio delle attività produttive in Italia a partire da gennaio 2025. Il sito di Caselette, vicino a Torino, diventa protagonista con l’obiettivo di trasformarsi in RECARO Campus: un polo d’eccellenza dedicato all’assemblaggio di sedili premium destinati al mercato europeo.

L’attività aftermarket è ripartita nel primo trimestre, mentre la produzione OEM è già operativa. Al centro della strategia c’è un modello industriale flessibile, supportato da una rete globale e radicato nella cultura manifatturiera italiana.

Il debutto pubblico della nuova RECARO è avvenuto il 1° maggio al Nurburgring, durante il GERCollector Trackday

Appassionati e professionisti hanno potuto provare i sedili in pista e apprezzarne qualità, ergonomia e performance. Il ritorno è stato accolto con entusiasmo, confermando quanto il valore del Made in Italy sia percepito come leva distintiva.

Nei prossimi mesi, il brand sarà protagonista anche al MIMO Milano Monza Motor Show e al Salone Auto Torino. L’evento clou sarà la RECARO Parade, prevista il 27 giugno all’Autodromo di Monza: una celebrazione della storia racing del marchio, con vetture iconiche dotate di sedili RECARO.