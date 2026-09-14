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Renault, rilancio sui commerciali con il Trafic elettrico, 5 nuovi modelli entro il 2028

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La nuova strategia illustrata all'IAA Transportation 2026 di Hannover

Renault, rilancio sui commerciali con il Trafic elettrico, 5 nuovi modelli entro il 2028
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14 settembre 2026 | 11.13
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Renault ha in programma il lancio di cinque nuovi veicoli commerciali leggeri (Lcv) entro il 2028 nell'ambito del suo piano strategico "futuREady", che assegna un "ruolo chiave" a questo segmento di mercato nel sostenere la crescita delle vendite del marchio. Lo ha comunicato il gruppo francese in occasione del Salone IAA Transportation 2026 di Hannover, illustrando la nuova fase della sua strategia dei veicoli commerciali. Tra i nuovi modelli figura il nuovo Trafic E-Tech, 100% elettrico, presentato alla rassegna tedesca, che fungerà da punto di riferimento per questa nuova fase della strategia di mobilità commerciale della casa francese.

Attualmente Renault occupa la seconda posizione nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri, superando le tendenze di mercato per il quarto trimestre consecutivo. Nel loro insieme, questi nuovi veicoli risponderanno alle diverse esigenze del mercato europeo dei furgoni di medie dimensioni, offrendo soluzioni su misura per un'ampia gamma di attività professionali, casi d'uso e requisiti di allestimento.

Renault spiega che il nuovo Trafic continuerà a essere progettato e prodotto in Europa – nello stabilimento di Sandouville, in Francia – e sarà disponibile in versione furgone prima della fine dell'anno, vantando tecnologie all'avanguardia. Le versioni cabinato e doppia cabina si aggiungeranno alla gamma entro il 2027.

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Trafic elettrico veicoli commerciali leggeri futuREady IAA Transportation 2026
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