circle x black
Cerca nel sito
 

Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita

sponsor

Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
29 agosto 2025 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con Spectre Inspired by Primavera, Rolls-Royce firma una collezione che trasforma la stagione più delicata e vitale dell’anno in un’esperienza di lusso senza tempo. La maison britannica interpreta la primavera come un momento di rinascita, di luce e di bellezza, traducendola in dettagli esclusivi che fondono artigianato e innovazione.

Martina Starke, Head of Bespoke Design, descrive l’iniziativa come un omaggio a un istante effimero reso eterno: la fugacità della natura che si cristallizza nell’eleganza di una Rolls-Royce.

La collezione si articola in tre interpretazioni: Evanescent, Reverie e Blossom. Ognuna cattura un aspetto diverso della stagione, trasformandolo in linguaggio estetico.

Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: interni premium

L’elemento simbolico centrale è il ciliegio in fiore, presente sulla Coachline dipinta a mano, sui poggiatesta ricamati e persino sugli inserti in legno Blackwood della plancia e della console. Qui, grazie a un’inedita lavorazione laser con oltre trenta differenti densità, i rami fioriti emergono in un effetto tridimensionale sorprendente.

Le Starlight Doors e la fascia illuminata riproducono le costellazioni del “Triangolo di Primavera”, con migliaia di fibre ottiche che donano all’abitacolo un’atmosfera poetica e quasi onirica.

Questa versione si ispira alla vitalità dei prati in fiore. La livrea Crystal over Arctic White è arricchita da dettagli in Turchese, abbinati a interni in pelle Grace White con contrasti Chartreuse.

“Reverie” evoca spiritualità e armonia. Esterni in Duck Egg Blue, dettagli in Forge Yellow e un abitacolo che unisce pelle Grace White e Charles Blue creano un ambiente ovattato e contemplativo.

La variante più vibrante, con carrozzeria Velvet Orchid Metallic, interni in pelle Grace White e inserti Peony Pink. Accenti gialli Forge illuminano l’ambiente con energia solare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Spectre Inspired by Primavera Rolls Royce
Vedi anche
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza