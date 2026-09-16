Santucci (Geely), 'bonus colonnine rafforza l'evoluzione verso elettrico'

Potenziare le infrastrutture di ricarica apre anche nuove prospettive per la filiera
Il bonus colonnine annunciato dal Mimit "è un segnale positivo per la mobilità elettrica in Italia. In una fase in cui elettriche e ibride plug-in aumentano il proprio peso sul mercato - raggiungendo ad agosto rispettivamente il 6,4% e il 12% delle immatricolazioni, rispetto al 4,9% e al 7,1% di un anno fa - potenziare la ricarica aiuta a consolidare questa evoluzione e apre nuove opportunità per le imprese della filiera". Lo sottolinea Marco Santucci, managing director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr sottolineando come "per un operatore internazionale come Geely, la disponibilità di infrastrutture è anche un fattore di attrattività del Paese, che favorisce la pianificazione della presenza commerciale e degli investimenti". "La prospettiva pluriennale della misura, con risorse fino al 2030, offre un orizzonte favorevole in questa direzione" aggiunge il manager ricordando come "le tensioni geopolitiche e le pressioni sul mercato petrolifero rendono inoltre più evidente il valore strategico dell’elettrificazione nel settore automobilistico".
"Ampliare la diffusione delle auto elettriche può contribuire a ridurre progressivamente la dipendenza della mobilità dal petrolio: una prospettiva che - conclude Santucci - rende ancora più rilevante lo sviluppo di una rete capillare e accessibile, che integri ricarica domestica, pubblica e veloce".