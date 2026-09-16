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Santucci (Geely), 'bonus colonnine rafforza l'evoluzione verso elettrico'

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Potenziare le infrastrutture di ricarica apre anche nuove prospettive per la filiera

Santucci (Geely), 'bonus colonnine rafforza l'evoluzione verso elettrico'
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16 settembre 2026 | 13.06
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Il bonus colonnine annunciato dal Mimit "è un segnale positivo per la mobilità elettrica in Italia. In una fase in cui elettriche e ibride plug-in aumentano il proprio peso sul mercato - raggiungendo ad agosto rispettivamente il 6,4% e il 12% delle immatricolazioni, rispetto al 4,9% e al 7,1% di un anno fa - potenziare la ricarica aiuta a consolidare questa evoluzione e apre nuove opportunità per le imprese della filiera". Lo sottolinea Marco Santucci, managing director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr sottolineando come "per un operatore internazionale come Geely, la disponibilità di infrastrutture è anche un fattore di attrattività del Paese, che favorisce la pianificazione della presenza commerciale e degli investimenti". "La prospettiva pluriennale della misura, con risorse fino al 2030, offre un orizzonte favorevole in questa direzione" aggiunge il manager ricordando come "le tensioni geopolitiche e le pressioni sul mercato petrolifero rendono inoltre più evidente il valore strategico dell’elettrificazione nel settore automobilistico".

"Ampliare la diffusione delle auto elettriche può contribuire a ridurre progressivamente la dipendenza della mobilità dal petrolio: una prospettiva che - conclude Santucci - rende ancora più rilevante lo sviluppo di una rete capillare e accessibile, che integri ricarica domestica, pubblica e veloce".

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bonus colonnine elettrificazione mobilità elettrica ricarica
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