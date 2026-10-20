Santucci (Geely), mercato chiede accessibilità, ma dazi pesano su listini

"Il valore dell’automobile si è spostato verso l’elettrificazione, il software, l’intelligenza artificiale, la connettività e la sicurezza. La vettura del futuro sarà più sicura, più digitale, più connessa e quasi certamente al 100% elettrica. L’Italia deve capire dove può costruire un vantaggio competitivo, in settori come l’energia, il software, la componentistica e le competenze". Lo ha sottolineato Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr, nel suo intervento alla Camera dei Deputati al convegno “Verso una mobilità più sostenibile. Scenari e prospettive per cittadini e industria”.

Per il manager "una strategia Paese stabile darebbe anche a chi rappresenta le case automobilistiche in Italia una leva importante: se l’Italia dimostra di avere una traiettoria credibile, possiamo andare dalle nostre case madri e dire: investite in Italia, perché l’Italia ha deciso dove vuole arrivare. Non chiediamo alla politica di scegliere quale auto debba comprare il cittadino, ma di indicare con chiarezza dove vuole portare il Paese".

Ricordando le indicazioni che arrivano dal mercato Santucci ha sottolineato come "il ceto medio chiede auto intorno ai 20.000 euro che siano sicure, abbiano bassi costi di gestione, siano tecnologiche e non rinuncino al design e al comfort. È una richiesta concreta, alla quale oggi stiamo rispondendo con prodotti in commercio. E potremmo renderle ancora più accessibili se non pesasse su queste vetture un carico di dazi del 30%».