Scopelliti (Leapmotor), già superati i target 2026, per crescere ancora rilanciamo su Range Extender'

"Con la B03X ci inseriamo nel segmento B-Suv, il più importante del mercato italiano e prima ancora che la macchina arrivasse in concessionaria abbiamo registrato più di 200 contratti: la nostra gamma sta crescendo velocemente e nonostante la fine degli incentivi" che hanno visto il boom della city-car elettrica T03 "il percorso di crescita di Leapmotor non si ferma, con una richiesta che ormai è distribuita su tutti i modelli". Lo sottolinea Federico Scopelliti, Direttore di Leapmotor Italia, che distribuisce i prodotti del brand cinese, legato dal 2023 a una joint venture con il gruppo Stellantis.

Grazie alla T03 e a una gamma sempre più articolata, che ha permesso al marchio di chiudere agosto con +255% di vendite su base annua, "abbiamo già superato nettamente i target che ci eravamo prefissi per l'intero 2026: sul fronte strategico siamo in anticipo su obiettivi che erano stati fissati per i prossimi anni" e con il nuovo modello appena presentato - spiega - "puntiamo alla leadership nel segmento dei B-Suv elettrici". Tuttavia, aggiunge Scopelliti, "anche se continueremo a presidiare questo settore, con le zero emissioni che ancora rappresentano la maggioranza delle nostre vendite, per crescere ancora dobbiamo aumentare sul fronte delle vendite di modelli range extender", ovvero con motori a combustione interna che alimentano le batterie di trazione, visto che "il mercato italiano ha una certa struttura che ci impone di puntare su questa tecnologia, che possiamo proporre allo stesso prezzo dell'elettrico, mantenendo la redditività".

Peraltro, osserva, nel nostro mercato "è stato un vantaggio poter contare sulla rete di vendita Stellantis e il fatto di far parte di questo gruppo rende Leapmotor molto più vicino ai clienti italiani di quanto possa accadere con altri brand" che si affacciano in questa fase.

Quanto al rapporto con il gruppo guidato da Antonio Filosa, il manager sottolinea come "dal punto di vista finanziario la joint venture Leapmotor International è on track nel raggiungere i suoi obiettivi". Ma non solo: con Stellantis "c'è uno scambio continuo e multilivello, sia sul piano della rete di vendita che della nostra centrale europea e mi sento di dire che una chiave del successo è stato questo dialogo continuo con una controparte cinese che, per mercato e abitudini dei consumatori, vive in un altro mondo ma comunque ascolta molto quello che abbiamo da dire".

"Non voglio dire che noi europei stiamo insegnando ai cinesi" come fare le loro vetture - aggiunge - "ma gli stiamo comunque trasferendo quelle che sono le esigenze del mercato europeo". "E' il caso della T03, per i cinesi è un prodotto che lanciato già da un po' di anni e magari non ne hanno più bisogno sul loro mercato ma la T03 in Europa è un modello fondamentale , e l'hanno capito. Un approccio che - conclude Scopelliti - vale per questo come per tante altre evoluzioni di prodotto che stiamo chiedendo dall'Europa, modifiche fatte proprio per rispondere alle nostre esigenze".