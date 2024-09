Gli italiani sono correttamente informati sulla normativa e sulle buone norme per il trasporto dei bambini in auto?

Il 1° settembre 2024 la normativa ECE R129 è entrata definitivamente in vigore diventando l'unica normativa europea per l'omologazione dei seggiolini auto. Sono tre le novità più importanti che mirano a migliorare la sicurezza dei più piccoli, introducendo nuovi standard per i seggiolini in auto come:

- la classificazione dei seggiolini in base all’altezza del bambino

- l’installazione in senso contrario di marcia obbligatoria fino ai 15 mesi (questa regola è stata introdotta per proteggere meglio il collo e la testa del bambino particolarmente esposti in caso di incidente).

- il superamento di nuovi test di impatto laterale obbligatori al fine di garantire una maggiore sicurezza (questi tipi di incidenti, infatti, risultano essere piuttosto frequenti e pericolosi per la sicurezza dei passeggeri).

Molti sono consapevoli dell’importante di usare sempre il seggiolino però meno della metà (43%) è a conoscenza che il criterio che determina la corretta scelta del seggiolino è l’altezza.

La società Chicco ha realizzato, in collaborazione con Quattroruote, una interessante survey dedicata, coinvolgendo più di 1800 persone su tutto il territorio italiano. Attraverso questa ricerca si è indagato non solo quanto gli italiani, genitori e non siano consapevoli delle indicazioni presenti nella normativa in vigore, ma anche la conoscenza delle buone pratiche che rendono il viaggio più sicuro e confortevole per il bambino.

Dalla ricerca emerge soprattutto la consapevolezza sull’importanza dell’uso del seggiolino auto, anche nei tragitti brevi, è pressoché totale (98%).

Altro importante elemento emerso dalla survey è legato a quando si può smettere di utilizzare il seggiolino auto: il 59% dei rispondenti dimostra di sapere che il seggiolino auto deve essere usato fino ai 150 cm di altezza ma il 25% è erroneamente convinto che si possa smettere di usarlo al compimento dei 12 anni.

La legge prevede che i bambini devono viaggiare in auto a bordo di un seggiolino omologato finché non raggiungono l’altezza di 150 centimetri.