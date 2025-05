La Skoda Fabia raggiunge un nuovo traguardo simbolico: cinque milioni di unità prodotte dal 1999. Si tratta di un successo che conferma il ruolo centrale del modello all’interno della gamma del marchio boemo, secondo solo alla Octavia per volumi globali. Attualmente giunta alla quarta generazione, la Fabia è assemblata nello storico stabilimento di Mladá Boleslav e continua a distinguersi per abitabilità, contenuti tecnologici e un rapporto qualità-prezzo tra i più competitivi del segmento.

Nel 2025, anno in cui Skoda celebra i 130 anni dalla fondazione, la Fabia 130 Edition si impone come versione di riferimento per il mercato italiano. Con una dotazione completa, forte attenzione al design e connettività avanzata, ha già raggiunto il 50% degli ordini sul nostro territorio nei primi tre mesi dell’anno, risultando il modello più venduto in Italia per il marchio.

La compatta Fabia si conferma pilastro globale della gamma Skoda

Proposta esclusivamente con motorizzazioni a benzina da 80 a 150 CV, la Fabia di ultima generazione si basa sulla piattaforma MQB-A0 e si avvale delle più moderne tecnologie di bordo. Il sistema Travel Assist 2.0, l’assistente al parcheggio, il cruise control adattivo, la protezione predittiva di pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo di corsia e il riconoscimento della segnaletica fanno parte dell’equipaggiamento disponibile.

Fin dalla prima serie, presentata nel 1999, la Fabia ha rappresentato una delle colonne portanti del marchio, con declinazioni che hanno incluso anche Wagon, berlina tre volumi e versioni sportive come la RS. Il legame con il mondo delle competizioni è forte: le varianti Rally2 e RS Rally2 hanno collezionato importanti successi internazionali.

Skoda ha confermato l’intenzione di proseguire la produzione della Fabia oltre il 2030, esclusivamente con motori termici moderni ed efficienti, sottolineando la volontà di offrire soluzioni accessibili e affidabili anche nel lungo termine.