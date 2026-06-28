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Skoda Peaq, il maxi-SUV elettrico che porta il marchio in una nuova dimensione

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Skoda Peaq, il maxi-SUV elettrico che porta il marchio in una nuova dimensione
28 giugno 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con il nuovo Skoda Peaq, la Casa ceca entra nel segmento dei grandi SUV elettrici proponendo un modello destinato a diventare il nuovo punto di riferimento della gamma. Lungo quasi 4,9 metri e disponibile con sette posti, il nuovo flagship combina dimensioni generose, autonomia elevata e numerose soluzioni tecnologiche, mantenendo quella filosofia improntata a praticità e razionalità che da sempre caratterizza il marchio.

Lo stile segue il linguaggio Modern Solid, con linee essenziali, superfici pulite e una forte attenzione all'efficienza aerodinamica. Debuttano per la prima volta della nuova Skoda Peaq le maniglie a filo e un ampio tetto panoramico elettrocromico a regolazione elettronica, mentre la firma luminosa a forma di "T" identifica immediatamente il nuovo corso stilistico del costruttore.

Skoda Peaq: tecnologia e autonomia al vertice della gamma

Il nuovo Skoda Peaq nasce sulla piattaforma MEB+ ed è proposto con batterie da 63 e 91 kWh. Per il mercato italiano sono previste le versioni Peaq 60 e Peaq 90x, con potenze fino a 220 kW, trazione posteriore oppure integrale e un'autonomia che supera i 600 chilometri nella configurazione più efficiente.

La ricarica rapida consente di passare dal 10 all'80% in meno di trenta minuti, mentre la tecnologia bidirezionale permette di utilizzare l'energia accumulata anche per alimentare dispositivi esterni o un'abitazione compatibile.

L'abitacolo privilegia comfort e funzionalità, offrendo un bagagliaio che raggiunge i 935 litri nella configurazione a cinque posti, un vano anteriore dedicato ai cavi di ricarica e un sistema multimediale Android con display verticale da 13,6 pollici. Tra le dotazioni spiccano inoltre il nuovo impianto audio Sonos a 16 altoparlanti, i sedili ergonomici con funzione massaggio e una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida, tra cui Travel Assist 3.0 e Intelligent Park Assist.

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