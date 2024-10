Suzuki e Toyota annunciano una nuova collaborazione che rafforzerà ulteriormente il loro legame nel campo dell’elettrificazione.

Il Marchio di Hamamatsu avvierà la produzione di un nuovo modello presso il suo stabilimento in India a partire dalla primavera del 2025. Toyota commercializzerà il nuovo BEV prodotto da Suzuki.

Uno nuovo step di collaborazione che segna anche la nascita di un importante passo per i due Brand giapponesi nel campo dell’elettrificazione. Il primo modello BEV prodotto da Suzuki sarà lanciato in tutto il mondo.

Koji Sato, Toyota President, ha dichiarato: “Sfruttando l'unità BEV e la piattaforma che abbiamo sviluppato congiuntamente, faremo un nuovo passo avanti nella nostra collaborazione nel campo dei veicoli elettrificati. Ciò ci consentirà di offrire ai clienti di tutto il mondo un’ampia possibilità di scelta che contribuirà al raggiungimento di una società a zero emissioni di carbonio. Vorremmo imparare dai reciproci punti di forza, competere e promuovere gli sforzi congiunti basati su un approccio multi-percorso".

Grazie a questa partnership, Suzuki e Toyota promuoveranno il rispettivo raggiungimento delle zero emissioni di carbonio.

Suzuki, un nuovo BEV per Toyota

Il nuovo modello sarà progettato esclusivamente come veicolo BEV e sarà un SUV agile e compatto. Sarà disponibile anche con tecnologia 4WD.

Il Presidente Suzuki, Toshihiro Suzuki, ha così commentato la nuova partnership con Toyota: "Suzuki fornirà il nostro primo modello BEV a Toyota a livello globale. Sono grato che la collaborazione tra le due aziende si sia ulteriormente approfondita in questo modo. Pur continuando a essere concorrenti, approfondiremo le nostre collaborazioni per risolvere i problemi sociali, tra cui la realizzazione di una società a zero emissioni di carbonio attraverso un approccio multi-percorso".