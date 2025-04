Suzuki introduce alla stampa il suo primo veicolo completamente elettrico: il nuovo eVITARA. Svelato in anteprima mondiale a Milano lo scorso 4 novembre, questo SUV segna un momento storico per il marchio, che si prepara ad avviare la produzione presso lo stabilimento Suzuki Motor Gujarat, in India, nella primavera del 2025. Le vendite inizieranno ufficialmente nell’estate dello stesso anno in Europa, India e Giappone.

Il progetto si sviluppa attorno al concetto di “ Emotional Versatile Cruiser ” e si traduce in un design distintivo, robusto e innovativo. L’estetica, ispirata al tema “High-Tech & Adventure”, unisce elementi tipici di un SUV a dettagli futuristici, con cerchi di grande diametro, passo lungo e interni ricchi di tecnologia, display integrati e finiture ispirate all’avventura.

Il cuore della nuova Suzuki eVITARA è un powertrain BEV

È composto dall’avanzato sistema eAxle, che integra motore e inverter, e da batterie al litio ferro-fosfato pensate per garantire sicurezza, efficienza e accelerazioni fluide a ogni velocità.

Il sistema di trazione integrale “ALLGRIP-e”, con due assi motrici elettrici, assicura prestazioni elevate anche su fondi difficili, grazie alla modalità Trail che migliora la trazione in situazioni complesse.

La piattaforma HEARTECT-e, progettata per accogliere al meglio i componenti di un veicolo elettrico, offre una struttura leggera e sicura, ottimizzata per ospitare pacchi batteria senza sacrificare lo spazio interno.

L'autonomia varia in base alla versione scelta, da 345 km fino a 428 km, con motorizzazioni 2WD e 4WD.

La gestione termica è affidata a un sistema evoluto che include pompa di calore, sedili e volante riscaldati, garantendo comfort senza compromettere l’autonomia. Inoltre, il sistema SUZUKI CONNECT si arricchisce di nuove funzioni digitali, tra cui la gestione da remoto della ricarica, l’avvio del climatizzatore e la pianificazione dei viaggi.