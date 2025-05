Il 10 maggio 2025, il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” si è trasformato in un epicentro di passione per il marchio giapponese grazie alla seconda edizione del Suzuki Motor Fest. L’evento ha attirato oltre 2000 entusiasti, offrendo un’immersione totale nell’universo Suzuki: auto, moto e motori fuoribordo si sono alternati in pista, nell’area off-road e in acqua, dando vita a un’esperienza ricca di emozioni.

Tra i momenti più attesi, la presenza di vere leggende del motorsport come Kevin Schwantz, Renato Travaglia e Gigi Pirollo. Schwantz, icona del Motomondiale, ha firmato autografi e partecipato alle parate a bordo di una Suzuki GSX-8R e al volante di una Swift Sport, infiammando il pubblico con la sua carica.

Suzuki Motor Fest 2025: tra motori, mare e leggende

Le attività sono state numerose e coinvolgenti: i turni in pista, dedicati a moto e auto Suzuki, hanno registrato il tutto esaurito. Emozionanti anche le prove sulla Swift su skid, i test drive e test ride dei modelli più recenti, e il Parco giochi 4x4, dove gli amanti dell’off-road hanno potuto esplorare le capacità della gamma AllGrip.

La dimensione marina dell’evento ha aggiunto un tocco unico: presso la Marina di Porto Verde, le prove in acqua su imbarcazioni con motori Suzuki hanno riscosso grande successo, celebrando anche il 60° anniversario di Suzuki Marine. L’area dedicata ospitava anche un simulatore di pesca e il dispositivo #lavalacqua per il filtraggio delle microplastiche.

Lo spettacolo è proseguito con esibizioni di stunt riding, freestyle, tamburi Taiko e la mostra della V-Strom 800DE reduce dall’Africa Eco Race, insieme al concept Suzuki Misano, progettato dallo IED.

Il Motor Fest ha anche riunito le principali community Suzuki: Club Hayabusa Italia, Amici del V-STROM e SV-Italia hanno esposto modelli iconici, confermando la forza del legame tra il brand e i suoi appassionati.