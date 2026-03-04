Tesla introduce l’opzione a 7 posti per Model Y

Tesla amplia la gamma di Model Y introducendo in Italia l’opzione a 7 posti per la versione Premium Long Range a trazione integrale. Tesla prosegue così nella diversificazione del suo SUV di medie dimensioni, puntando sulla massima modularità per le famiglie.

Con l’introduzione della terza fila, Model Y porta la versatilità a un livello superiore. L’accesso ai sedili posteriori è facilitato da pulsanti integrati negli schienali esterni della seconda fila: una volta azionati, i sedili scorrono e si ripiegano automaticamente, semplificando ingresso e uscita.

Più versatilità per il SUV elettrico di Tesla di medie dimensioni.

Nella prima fila il touchscreen centrale da 16 pollici integra il software proprietario Tesla mentre nella seconda fila i passeggeri possono avere un display da 8 pollici dedicato a intrattenimento e comandi supplementari, con connettività Bluetooth per l’utilizzo di cuffie wireless. La terza fila, posizionata sotto il vetro posteriore, offre invece uno spazio per la testa e due prese USB-C per la ricarica dei dispositivi.

Completano la dotazione il tetto panoramico in vetro e un impianto audio con 15 altoparlanti e subwoofer, progettato per garantire un’esperienza immersiva in tutto l’abitacolo.

L'autonomia arriva fino a 600 km WLTP con un prezzo disponibile in Italia a partire da 55.490 euro.