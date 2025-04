Toyota introduce sul mercato italiano una versione esclusiva della sua iconica coupé: la GR Supra Lightweight Evo. Prodotta in un numero estremamente limitato, non ancora comunicato ufficialmente, questa sportiva rappresenta un omaggio autentico agli appassionati della guida pura.

La modalità di acquisto, inoltre, rompe gli schemi tradizionali: per poter accedere all’opportunità di acquistare uno dei pochi esemplari destinati all’Italia della Toyota GR Supra Lightweight Evo è necessario registrare il proprio interesse direttamente sul sito ufficiale del Costruttore giapponese.

Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma gli utenti selezionati verranno contattati direttamente da Toyota per finalizzare l’eventuale acquisto.

La consegna è prevista entro l’inizio dell’estate e i clienti riceveranno un esclusivo Welcome Kit, ulteriore segno dell’attenzione della Casa giapponese nei confronti della propria community di appassionati.

Toyota GR Supra Lightweight Evo: DNA racing

Sviluppata dal Gazoo Racing Team, il reparto sportivo ufficiale Toyota, la GR Supra Lightweight Evo è spinta dal potente motore sei cilindri in linea da 3.0 litri, capace di erogare 340 cavalli. Per enfatizzare il coinvolgimento alla guida, la vettura è dotata di trasmissione manuale a sei rapporti.

Numerosi aggiornamenti tecnici hanno interessato la dinamica del veicolo: l’assetto è stato rivisto grazie a sospensioni e ammortizzatori elettronici ottimizzati, mentre la campanatura delle ruote anteriori e posteriori è stata modificata per migliorare la precisione in curva. Il sistema frenante, firmato Brembo, è stato potenziato per garantire performance elevate anche in condizioni di guida sportiva.

Altri interventi mirati hanno interessato il telaio e i supporti strutturali, tra cui rinforzi sottoscocca, boccole e stabilizzatore anteriore, ora più rigido per massimizzare la tenuta in appoggio