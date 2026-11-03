circle x black
Cerca nel sito
 

Ultraviolette presenta a Eicma la X-47 Venom, crossover elettrica da 30 kW

sponsor

Ultraviolette presenta a Eicma la X-47 Venom, crossover elettrica da 30 kW
Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ultraviolette presenta a Eicma 2026 la X-47 Venom, prima moto costruita sulla nuova piattaforma elettrica a 100 volt VX-100. La crossover sviluppa una potenza di picco di 30 kW, pari a circa 40 CV, e introduce di serie un radar posteriore per il monitoraggio dei veicoli in avvicinamento.

Per la X-47 Venom la casa dichiara un’autonomia urbana di 235 chilometri nel ciclo WMTC, una velocità massima di 155 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Il peso in ordine di marcia è di 206 chilogrammi.

«Eicma 2026 segna una tappa significativa nel percorso di Ultraviolette, che si sta evolvendo da costruttore di moto ad alte prestazioni ad azienda globale di mobilità e tecnologia», dichiara Narayan Subramaniam, amministratore delegato e cofondatore dell’azienda. Dopo il lancio europeo della F77, il marchio punta a consolidare la presenza nel continente e prepara l’espansione in Nord America, America Latina e Sud-est asiatico.

Tra gli elementi distintivi della X-47 Venom figura il sistema UV Hypersense Radar Intelligence. Si tratta di un radar posteriore a 77 GHz con un raggio di monitoraggio dichiarato fino a 200 metri, progettato per operare con angoli di piega fino a 20 gradi. Le funzioni comprendono il rilevamento dei veicoli nell’angolo cieco, gli avvisi durante il cambio di corsia e la segnalazione dei mezzi che sopraggiungono per sorpassare. In presenza di un potenziale rischio di tamponamento, il sistema avverte il pilota attraverso gli specchietti integrati e attiva le luci di emergenza per richiamare l’attenzione dei veicoli in avvicinamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video
Ryanair, nuove regole per il check in dal 10 novembre - Video
Al via a Londra il WTM, l'Italia presente con uno dei padiglioni più grandi e visitati - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Alluvione sull'isola di Rodi, auto e cassonetti trascinati via dall'acqua - Video
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Decreto bollette, Pichetto: "Al lavoro su criteri per riduzione prezzo energia" - Video
News to go
Congedo parentale, si allungano mesi con stipendio all'80%
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video
News to go
Attacchi hacker a supermercati in Italia, cosa sta succedendo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza