Volkswagen introduce sul mercato italiano una serie limitata che segna un ponte tra passato e futuro: la ID.3 GTX FIRE+ICE. Questo modello, sviluppato in collaborazione con il marchio sportivo BOGNER FIRE+ICE, riprende l’eredità della celebre Golf II Fire and Ice degli anni ’90, oggi reinterpretata in chiave elettrica. La produzione sarà limitata a 1.990 unità in tutto il mondo, a ricordare l’anno di lancio dell’originale. In Italia, il prezzo parte da 54.400 euro.

Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE, prestazioni e autonomia da riferimento

Sotto il cofano la EV tedesca, la sfoggia un motore elettrico da 240 kW (326 CV) e 545 Nm di coppia. Le prestazioni parlano chiaro: da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, con velocità massima di 200 km/h. La batteria da 79 kWh garantisce fino a 589 km di autonomia WLTP e supporta la ricarica rapida fino a 185 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% in circa 26 minuti.

La verniciatura Ultra Violet Metallic con dettagli in rosso anodizzato Flaming Red, i cerchi Locarno da 20 pollici e le luci posteriori brunite rendono l’auto immediatamente riconoscibile. All’interno, spicca il contrasto tra il rosso “On Fire” e il blu “Keep Cool”, con sedili trapuntati ispirati alle collezioni BOGNER, arricchiti da loghi e cuciture dedicati.

La dotazione di serie comprende fari Matrix LED IQ.LIGHT, head-up display con realtà aumentata, impianto audio Harman Kardon e sedili sportivi riscaldati con funzione massaggio. Non mancano sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui Park Assist Plus, telecamera posteriore e accesso Keyless. A completare il pacchetto, il telaio adattivo DCC di serie, pensato per esaltare la guida sportiva.

Con la ID.3 GTX FIRE+ICE, Volkswagen reinterpreta un’icona storica, offrendo oggi un modello capace di fondere emozione, stile e mobilità elettrica di ultima generazione.