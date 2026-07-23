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Volkswagen introduce il nuovo Full Hybrid su Golf e T-Roc

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Volkswagen introduce il nuovo Full Hybrid su Golf e T-Roc
23 luglio 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Volkswagen amplia la propria offerta elettrificata introducendo una nuova motorizzazione Full Hybrid destinata a Golf e T-Roc. La nuova unità da 125 kW (170 CV) si colloca tra i già noti mild hybrid e le versioni plug-in hybrid, offrendo una soluzione pensata per chi desidera ridurre consumi ed emissioni senza la necessità di ricaricare l'auto tramite una presa di corrente.

Il sistema Volkswagen sfrutta infatti il recupero dell'energia in frenata e un motore benzina 1.5 TSI evo2 abbinato a due motori elettrici e a una batteria ad alta tensione da 1,6 kWh installata sotto il pianale posteriore. L'interazione tra le diverse componenti avviene in maniera completamente automatica, privilegiando la marcia elettrica ogni volta che le condizioni lo consentono.

Volkswagen Golf Hybrid e T-Roc Hybrid: più efficienza senza ricarica

Il nuovo Full Hybrid è particolarmente efficace nell'utilizzo urbano e nei percorsi extraurbani a bassa velocità. In fase di partenza e durante le andature più contenute, la trazione può essere affidata esclusivamente al motore elettrico, rendendo la guida più silenziosa e contribuendo a ridurre consumi ed emissioni.

Volkswagen dichiara per la Golf una diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO₂ compresa tra il 10 e il 15% rispetto alla corrispondente versione 1.5 eTSI da 150 CV, mentre nell'impiego cittadino il vantaggio può arrivare fino al 35%. Parallelamente crescono anche le prestazioni: la coppia massima raggiunge 309 Nm e l'accelerazione da 0 a 100 km/h viene completata in 7,5 secondi.

Il sistema di propulsione lavora attraverso tre modalità operative. La prima utilizza esclusivamente il motore elettrico; la seconda impiega il motore termico come generatore per alimentare la batteria e il motore elettrico; la terza combina entrambe le unità alle velocità più elevate, sfruttando anche l'effetto boost durante le accelerazioni.

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