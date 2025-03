In occasione della Giornata Internazionale della Donna, MAN Truck & Bus Italia ha rinnovato il suo impegno per l’empowerment femminile nel settore dei trasporti con la seconda edizione del WoMAN’s Day. Questo evento esclusivo, dedicato alle donne che operano nel mondo dell’autotrasporto, si pone l’obiettivo di abbattere i pregiudizi ancora radicati nel comparto e valorizzare le professioniste della strada attraverso formazione e confronto.

WoMAN’s Day 2025: una giornata tra formazione e pratica

Il circuito ACI di Lainate (Milano) ha ospitato la seconda edizione del WoMAN’s Day, un evento dedicato interamente alle camioniste. Dopo il grande successo della prima edizione, MAN Truck & Bus Italia ha deciso di replicare il format, raddoppiando il numero di partecipanti e offrendo una giornata di formazione teorica e pratica, volta a consolidare competenze professionali e creare un forte senso di comunità tra le autiste.

La mattinata è stata dedicata alla formazione in aula, con un approfondimento su un tema di grande attualità: le molestie e la violenza di genere.

L’argomento è particolarmente rilevante nel settore dell’autotrasporto, tanto che il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) Autotrasporto e Logistica, all’articolo 48, definisce le molestie sessuali come comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, con l’effetto di violare la dignità della persona e creare un ambiente intimidatorio, ostile o offensivo.

Il WoMAN’s Day 2025 non è stato solo un momento di formazione, ma anche un’importante occasione di networking e condivisione. Alessandro Smania, Direttore Marketing & Comunicazione di MAN Truck & Bus Italia, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: "Organizzare la seconda edizione del WoMAN’s Day è stato un passo naturale dopo il successo del 2024. Abbiamo creato un’occasione di crescita professionale e personale per le camioniste, offrendo loro strumenti concreti per affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza e sicurezza. MAN continuerà a supportare le donne dell’autotrasporto, dimostrandosi un partner affidabile e attento alle reali esigenze del settore".