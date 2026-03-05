circle x black
Yamaha WR125R arriva nelle concessionarie

Yamaha WR125R arriva nelle concessionarie
05 marzo 2026 | 19.51
Redazione Adnkronos
La nuova Yamaha WR125R è una moto pensata per avvicinare i più giovani al mondo delle due ruote ma capace di convincere anche motociclisti più esperti alla ricerca di un mezzo leggero, versatile e divertente da guidare.

La piccola cross stradale di Yamaha si propone come una soluzione ideale per chi muove i primi passi nel mondo delle moto. Grazie a un’impostazione intuitiva e a una grande maneggevolezza, la WR125R garantisce praticità nell’utilizzo urbano e allo stesso tempo offre il piacere di guida tipico delle moto dual-sport nei percorsi extraurbani.

Accessibile già a partire dai 16 anni con patente A1 – oppure dai 18 con patente B – la WR125R si rivolge direttamente alla nuova generazione di motociclisti. Il motore monocilindrico da 125 cc integra la tecnologia Variable Valve Actuation (VVA), progettata per ottimizzare la resa del propulsore lungo tutto l’arco di utilizzo.

Versatilità, facilità di guida e spirito avventuroso rendono quindi la WR125R una proposta capace di conquistare un pubblico trasversale, dai neofiti agli appassionati più esperti.

