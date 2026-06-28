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Yokohama, oltre un secolo di ingegneria giapponese tra i pneumatici premium

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Yokohama, oltre un secolo di ingegneria giapponese tra i pneumatici premium
28 giugno 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oltre un secolo di ingegneria giapponese applicata alla mobilità, con un posizionamento sempre più orientato ai pneumatici premium, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità.

È il percorso di Yokohama, gruppo fondato nel 1917, oggi è attivo a livello globale in diversi settori industriali, dai pneumatici ai componenti per l’aeronautica, passando per tubi, raccordi, nastri trasportatori e prodotti per il comparto marittimo.

La tecnologia resta uno dei principali assi di sviluppo del marchio. Il concept BluEarth esprime l’impegno dell’azienda giapponese nel coniugare performance, efficienza e responsabilità ambientale, mentre il marchio E+ consente di identificare i pneumatici compatibili con i veicoli elettrici.

Il motorsport continua a rappresentare un laboratorio strategico per Yokohama

Sul fronte ambientale, Yokohama ha fissato l’obiettivo di ridurre del 30% entro il 2026, rispetto ai livelli del 2019, le emissioni Scope 1 e 2 di CO₂ generate dai propri stabilimenti produttivi, proseguendo verso il traguardo Net Zero al 2050. I pneumatici del gruppo contengono oggi il 30,4% di materiali riciclati e rinnovabili.

La gamma Yokohama si articola in diverse famiglie prodotto: BluEarth punta sull’equilibrio tra performance, efficienza e comfort; ADVAN rappresenta la linea ultra-high-performance destinata a vetture sportive e premium; GEOLANDAR è dedicata a Suv, crossover e pick-up e infine iceGUARD è sviluppata per affrontare condizioni invernali molto complesse.

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Yokohama concept BluEarth pneumatici
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