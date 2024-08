Blue Economy, Italia sempre più leader globale con oltre 7.500 km di costa

Ad oggi Liguria e la Sicilia si distinguono in Italia per la Blue Economy

Con oltre 7.500 km di costa, l'Italia ha il potenziale per essere un leader globale nella Blue Economy, che contribuisce con circa 70 miliardi di euro all'economia nazionale e impiega oltre 400mila persone, secondo i dati dell'ultimo rapporto Ue. Non solo. Questo settore valorizza le risorse marine e costiere in modo sostenibile, offrendo materie prime, energia, cibo e turismo, e contribuendo alla conservazione della biodiversità e alla prevenzione dei rischi naturali. Ad oggi Liguria e la Sicilia si distinguono in Italia per la Blue Economy.