Caro caffè, ecco le città dove costa di più

Non si ferma il caro-tazzina con i prezzi del classico espresso al bar che risultano in ulteriore aumento rispetto allo scorso anno. E nel confronto col 2021, calcola Assoutenti, l'irrinunciabile appuntamento degli italiani con la tazzina di caffè costa in media quasi il 20% in più. Bolzano si conferma la città col caffè più costoso, prezzo medio di 1,43 euro, seguita da Trento, Pescara e Trieste con 1,34 euro. Sul versante opposto, la più economica è Catanzaro la più economica, dove non costa più di un euro.