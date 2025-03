''L'imposizione di dazi sul cibo made in Italy negli Usa metterebbe a rischio il record di 7,8 miliardi fatto segnare nel 2024 in un mercato, quello statunitense, divenuto sempre più strategico per il settore agroalimentare tricolore, con l'ulteriore pericolo di alimentare la già fiorente industria del falso''. E' quanto afferma la Coldiretti, in riferimento al messaggio del presidente Donald Trump.