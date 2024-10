Enti locali e spese per utenze, Assium: + un miliardo in 5 anni

La bolletta annua delle principali utenze a carico degli enti locali è aumentata di quasi un miliardo di euro in 5 anni, con la spesa che è salita dai circa 3 miliardi di euro del 2018 agli oltre 3,9 miliardi del 2023. Lo afferma l’associazione italiana degli Utility Manager, Assium, che ha realizzato uno studio sui costi che Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Province Autonome e Regioni italiane hanno sostenuto negli ultimi anni per le forniture energetiche, idriche e telefoniche.

Analizzando i dati riportati dal Siope, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, emerge come la spesa che ha registrato la più forte diminuzione in 5 anni sia quella per le bollette telefoniche – spiega Assium – In particolare per la telefonia mobile i Comuni hanno speso nel 2023 il 32,6% in meno rispetto al 2018 (da 23,4 a 15,8 milioni di euro annui), -10,5% (da 154 a 138 milioni di euro) per la telefonia fissa. Calo ancora più marcato per le Regioni: -38,4% per la telefonia mobile, -42,6% la telefonia fissa.